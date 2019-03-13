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تفاصيل انهيار مدرسة في أكبر مدن نيجيريا

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أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، بانهيار مبنى يضم مدرسة، في مدينة "لاغوس" في نيجيريا.

 

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المنطقة الجنوبية الغربية للوكالة الوطنية، إبراهيم فارينلوي، القول إن "مبنى يحتوي على مدرسة انهار في لاغوس"، مشيرة إلى أنه لا توجد معلومات فورية عن أي إصابات.

 

وذكرت هيئة الطوارئ النيجيرية أن مكون من3 طوابق.

 

وقال متحدث باسم الهيئة، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "وردتنا معلومات عن انهيار مبنى من 3 طوابق في إحدى مناطق لاغوس، ولا نزال نتحرى الدقة، والمعلومات من موقع الانهيار حتى الآن".

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وأضاف المتحدث "لا معلومات إضافية حول وجود ضحايا حتى اللحظة".

 

وذكرت صحيفة "ذا كابل" المحلية أن الحادث وقع في حوالي الساعة 10 صباحا يوم الأربعاء، لافتة إلى أن الطابق الأرضي من المبنى يستخدم كمدرسة، وكان التلاميذ في فصولهم الدراسية وقت الحادث.

 

​وأشارت إلى أنه تم نقل بعض الضحايا إلى المستشفى.

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