قوات الاحتلال تعتقل 51 فلسطينيا خلال 24 ساعة

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن "القوات الإسرائيلية اعتقلت 51 فلسطينياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينهم أطفال وامرأة.

وأضاف النادي في بيان أن من بين المعتقلين "19 مقدسياً اعتقلتهم شرطة الاحتلال يوم أمس، بينهم سبعة فتية على الأقل تراوحت أعمارهم بين 14 و 18 عاماً".

وأوضح النادي أن باقي المعتقلين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وقتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص أمس فلسطينيين اثنين في الضفة الغربية المحتلة قالت إن "أحدهما هاجمها بسكين".

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وأعيد فجر اليوم، فتح بوابات المسجد الأقصى المبارك التي أغلقتها القوات الإسرائيلية بعد إخراج المصلين من المسجد أمس إثر اتهامها للفلسطينيين بإلقاء قنبلة حارقة على مركز للشرطة الإسرائيلية داخل مجمع الحرم القدسي الشريف.

وأدى المصلون صلوات العصر والمغرب والعشاء أمس خارج بوابات المسجد الذي ظل مغلقاً حتى فجر اليوم.

وقال النادي إنه "جرى اعتقال النائب في المجلس التشريعي المنحل محمد أبو طير68 عاماً والذي سبق أن قضى في المعتقل فترات تصل إجمالا إلى أكثر من 33 عاماً".

ولم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي حول هذه الاعتقالات.