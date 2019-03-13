منظمة الطفولة تؤكد الاهتمام بالمساواة بين النوعين

أعلنت منظمة الطفولة العالمية أن إستراتيجية المنظمة 2019-2021م تعطي اهتماماً خاصاً للمساواة بين النوعين في كل برامجنا من حماية وصحة وتغذية وإصحاح بيئي وتعليم وحوكمة حقوق الطفل .

وقال عادل الماحي المدير القطري المنظمة حسب (سونا) إن يوم المرأة العالمي دعوة لخلق عالم متوازن خال من التمييز على أساس النوع .

ولفت أنه في 8 مارس من كل عام تحتفل منظمة رعاية الطفولة باليوم العالمي للمرأة مع النساء والفتيات الذين نعمل معهم ومن أجلهم من موظفين وشركاء والأطفال وأسرهم حيث يعتبر فرصة لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزه العالم لتحقيق المساواة وتحسين حصول النساء والفتيات على حقوقهن .

وقال "رؤيتنا هي عالم يعيش فيه الفتيات والفتيان آمنين من الأذى ويتم فيه سماعهم بمساواة وتقدير وأن تكون لديهم نفس القدرة والوقت لتخصيصه للتعليم و للعمل والراحة واللعب." وان سياسة منظمة رعاية الطفولة للمساواة بين النوعين.

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وأضاف "يؤثر النزاع في السودان على النساء بشكل أكبر فهو يؤثر على أمنهن وصحتهن وفرصهن الاقتصادية، ورغم ذلك تلعب النساء دوراً فعالاً في السلام الاجتماعي و بناء السلام."

وأكد أن المنظمة تروج في السودان للمساواة كجزء لا يتجزأ من أنشطتها فهي تقوم بذلك عبر تقديم برامج حساسة للنوع أو تسهم في صنع تحول للنوع مستعرضا البرامج التي نفذت في 2018 شملت 500,000 فتاة و 400,000 إمرأة أي أكثر من 50% من المستفيدين من برامجنا.

كما تعمل منظمة رعاية الطفولة العالمية وشركاؤها لمحاربة العادات الضارة كزواج الطفلات وبتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والعقاب البدني والمهين ورفع الوعي ونعمل مع السلطات المحلية لتعديل القوانين والعمل مع المجتمعات لتغيير السلوك والعادات التي تعتبر أحد الاسباب الأساسية للتمييز.