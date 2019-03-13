صلاح الدين كرار يدفع باستقالته من البرلمان احتجاجا علي تمرير قانون الطوارئ

دفع عضو مجلس الولايات وعضو مجلس قيادة ثورة “الإنقاذ” العميد ركن (م) صلاح الدين كرار، بإستقالته للهيئة التشريعية القومية إحتجاجاً على موافقة الهيئة فرض حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ستة أشهر، وقال إن الرئيس البشير كانت أمامه فرصة تسديد ضربة قاضية للأحزاب . وقال كرار إن الطوارئ لن تستطيع محاربة الفساد الذي عجزت سلطات الدولة عن محاربته، لأنه أصبح مؤسسة ويرعاه نافذون، وقال إن المستهدف من فرض الطوارئ الاحتجاجات، رغم حديث المسؤولين بأنها فرضت لمحاربة الفساد . وأوضح وبحسب صحيفة الصيحة، أنه صوت ضد إجازة إعلان الطوارئ عند عرضه في الهيئة التشريعية، لجهة أن الطوارئ تهزم دعوة الرئيس البشير للحوار مع القوى السياسية فضلاً عن كونها تستهدف المتظاهرين .

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