"سوريا الديمقراطية" تصد هجوما مضادا لداعش في الباغوز

قال عدنان عفرين، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، إن قواته تلقى مقاومة شرسة اليوم الأربعاء من مقاتلي تنظيم داعش في الجيب الأخير من معاقلهم، وإن التنظيم بدأ في شن هجوم مضاد في معركة يائسة على حد قوله، من جهة الغرب على ضفاف النهر بالباغوز، وأخذ في إطلاق قذائف الهاون والقنابل الصاروخية.

وبدأ هجوم التنظيم المضاد مساء أمس، من غرب جيب على ضفاف نهر الفرات في قرية باغوز السورية، حيث اتخذ التنظيم موقعه الأخير.

هذا وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية "استسلام" ثلاثة آلاف مقاتل من تنظيم داعش في بلدة الباغوز في شرق سوريا في غضون 24 ساعة، وفق ما قال متحدث باسمها بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.

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من جانبه أكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو غابرييل في تصريحات لـ"الحدث" إن عملية الباغوز منتهية أو بحكم المنتهية، لافتاً إلى أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت.

وأشار غابرييل إلى أن طبيعة المنطقة الجغرافية واعتماد مقاتلي داعش على الاختباء في الأنفاق، إضافة إلى الألغام والعبوات الناسفة التي زرعوها هي التي تعيق التقدم.

وتعرض آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا للقصف بضربات جوية ومدفعية أمس الاثنين (11 مارس) ضمن هجوم تدعمه الولايات المتحدة، بهدف انتزاع السيطرة على آخر موطئ قدم للتنظيم الذي كان حكمه يمتد يوما ما عبر ثلث سوريا والعراق.