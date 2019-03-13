مُذيع “السوبر” يرفض الانتقال لـ(سودانية24) ويتمسك بالقومي

رفض الإعلامي الشاب محمد المصطفى أحمد أسماعيل مقدم برنامج (السوبر) بتلفزيون السودان العرض المغري الذي قدمته له إدارة قناة سودانية 24 للانتقال إليها لتقديم البرامج الرياضية بشاشتها حصرياً مقابل مبلغ مالي كبير.

وأكد المصطفي بأنه سعيد في برنامج (السوبر) ويُريد أن يعمل على تطوير نفسه بشكل أكبر في هيئة الإذاعة والتلفزيون، لافتاً إلى مواصلة تقديم البرنامج الذي يُبث مساء الخميس من كل أسبوع بالتلفزيون القومي .

وحصد البرنامج مشاهدة عالية بالعاصمة والولايات المختلفة وخارج السودان لما يقدمة من خدمة إعلامية رياضية متميزة وشاملة، تتناول الرياضة العالمية وتقدم الخبر والتحليل بصورة جاذبة للشباب، حيث يُسلط الضوء على دوريات كرة القدم العربية والأفريقية بجانب الأوروبية في قالب تلفزيوني مُتفرد .

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ويجد برنامج (السوبر) بالتلفزيون الاهتمام والمتابعة والثناء من قبل العديد من المتابعين في هيئة الإذاعة والتلفزيون، بجانب الإشادة الكبيرة للبرنامج من مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد حاتم سليمان .

يُذكر أن برنامج (السوبر) وبحسب خرطوم ستار، صار أحد أشهر البرامج الرياضية بالفضائيات المحلية، وهو من أخراج وإنتاج الأستاذ أنس رضوان ومن إعداد الأستاذ محمد يس، وكانت الحلقة الأولى من البرنامج في 31 مايو من العام 2018، ومنذ ذلك الوقت و(السوبر) يحظى بالنجاح والقبول وذلك للطريقة المميزة التي يُقدم بها، بجانب الضيوف الذين يعملون على إثراء الحلقة بكل ما هو جديد عن عالم المستديرة العالمية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)