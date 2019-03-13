أظهر مقطع فيديو على “يوتيوب” طلاب الجامعة الوطنية في العاصمة الخرطوم اعتصاماً عن الدراسة رافقته تظاهرات داخل حرم الكلية ورددت هتافاتٍ مناوئة للنظام. وبحسب مشاهدة محررة أخبار الخليج 365 أظهر الفيديو طالبة ترقص خليجي على هتاف (محجوب وينو كتلوا الكيزان) وتداوله رواد التواصل الاجتماعي على نطاق واسع وعلق البعض قائلاً : ( طلاب الوطنية ربة شديدة). Advertisements منى رضوان الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. من طرائف التظاهرات طالبة ترقص خليجي على هتاف (محجوب وينو كتلوا الكيزان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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