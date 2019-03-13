سومانا: رفضت عرض الهلال

قال النيجري مجيد سومانا لاعب وسط المريخ الحالي والجيش النيجري السابق إنه سعيد بحسم أمره بين ناديه السابق والمريخ بكل ود وسعيد بالعودة إلى الديار الحمراء ومواصلة المشوار مع المريخ في الاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها البطولة العربية.

وأكد بأنه جاهز بدنيا بعد تعافيه من الإصابة السابقة إلا من رضوض بسيطة ولن يحتاج إلى وقت طويل للدخول في الفورمة الكاملة في وجود مدرب الأحمال ماريوس وأخصائي العلاج الطبيعي أحمد العابد.

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وأوضح بأنه رفض بقوة خلال تواجده بالنيجر عرضا من نادي الهلال السوداني حيث اعتذر لهم مؤكدا حبه المطلق وولاءه للمريخ ولأسرة المريخ وانه سعيد بتواجده بينهم بفضل الاحترام المتبادل.

وزف سومانا البشرى لجماهير المريخ بمناسبة استقدام مواطنه ماماني للتعاقد معه وقال بأنه إضافة حقيقية ولاعب ذو مستوى راق وأنه يترك الحكم عليه لجماهير المريخ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)