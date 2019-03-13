موجه تربوي: طلاب تغيبوا عن الإمتحانات بسبب ظروف إقتصادية ضاغطة

رجح موجه تربوي بإحدى مراكز إمتحانات الشهادة السودانية بمحلية أمبدة، أن يكون سبب تغيب عدد كبير من الطلاب عن أداء الامتحانات الى ظروف إقتصادية .

وقال إستاذ مادة الجغرافيا والمراقب بأحد المراكز بمحلية نور العبيد، أن الغيابات بمركزه سببها إقتصادي وبعض الطلاب ضحايا لخلافات أسرية دفعتهم للتغيب عن الامتحانات وبعضهم لديهم علة مرضية .

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وفي شرق النيل كشف مدير التعليم بالمرحلة الثانوية، الخضر الزبير عن غياب نحو (700) طالب وطالبة وأعتبر الغياب (عادي جداً)، مؤكداً وبحسب صحيفة مصادر أن (90%) من الغائبين من إتحاد المعلمين والمنازل عدا ذلك حالات فردية مثل مرض مفاجئ أو حادث .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)