موجه تربوي: طلاب تغيبوا عن الإمتحانات بسبب ظروف إقتصادية ضاغطة

التاريخ: 13-مارس-2019
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رجح موجه تربوي بإحدى مراكز إمتحانات الشهادة السودانية بمحلية أمبدة، أن يكون سبب تغيب عدد كبير من الطلاب عن أداء الامتحانات الى ظروف إقتصادية .
وقال إستاذ مادة الجغرافيا والمراقب بأحد المراكز بمحلية نور العبيد، أن الغيابات بمركزه سببها إقتصادي وبعض الطلاب ضحايا لخلافات أسرية دفعتهم للتغيب عن الامتحانات وبعضهم لديهم علة مرضية .
وفي شرق النيل كشف مدير التعليم بالمرحلة الثانوية، الخضر الزبير عن غياب نحو (700) طالب وطالبة وأعتبر الغياب (عادي جداً)، مؤكداً وبحسب صحيفة مصادر أن (90%) من الغائبين من إتحاد المعلمين والمنازل عدا ذلك حالات فردية مثل مرض مفاجئ أو حادث .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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