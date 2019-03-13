الهلال يصعد موفق ويشطب شلش

التاريخ: 13-مارس-2019
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واصل الهلال، توفيق أوضاع لاعبيه الشباب وقام صباح اليوم الأربعاء بتصعيد اللاعب الشاب موفق صديق إلى الفريق الأول، في خانة المهاجم الصادق شلش الذي قام النادي بإنهاء عقده بعد أن رفض الإعارة إلى فريق الأمل عطبرة واختار التعاقد ممع هلال الأبيض.
وكانت إدارة الهلال قد مددت عقد المهاجم الشاب موفق صديق لثلاث سنوات بعد تجاوزه السن القانونية مع فريق الشباب ولعب عدد من المباريات في الدوري الممتاز، تصدر بها هدافي الفريق في المسابقة بـ5 أهداف.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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