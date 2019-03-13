تجمع المهنيين يرفض الاجتماع مع المعارضة في باريس وانتقادات واسعة لموقفه

تصاعدت حدة الانتقادات والخلافات بين الناشطين والناشطات على خلفية رفض تجمع المهنيين المعارض دعوة للمشاركة في اجتماع للمعارضة السودانية بباريس بهدف التباحث حول تطورات الوضع الحالي بالبلاد.

وقال تجمع المهنيين رداً على حملة الانتقادات التي طالته بصورة كبيرة: (تجمع المهنيين في تحالف مشترك مع القوى الفاعلة تحت مظلة قوى إعلان الحرية والتغيير، ونحن على تواصل تام مع قوى الإجماع الوطني ونداء السودان والتجمع الاتحادي المعارض وكتلة القوى المدنية، وبما أننا شركاء مع قوى سياسية نتقاسم معها الهم الوطني نتواصل معها بصورة يومية لذلك أبلغنا الجهة الداعية اعتذارنا عن المشاركة وتقديرنا التام لشركائنا في القوى السياسية).

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لكن بيان تجمع المهنيين وجد انتقادات حادة، مما دفع بعض المحسوبين عليه إلى التشكيك في مواقف كل من وجه إليهم سهام النقد.

وقال أحد أبرز الناشطين “عثمان ذو النون”، الذي يقود حركة باسم (الوعي) حسب صحيفة المجهر، في صفحته الشخصية بالفيس بوك: (الإخوة الأعزاء في تجمع المهنيين، مثل هذه المواقف والتصريحات تفتقر الحكمة والحنكة السياسية وقد تخصم كثيراً من قوة الحراك.. وتقلل المساندة التي نحتاجها، ووجه إليهم متسائلاً: (كم دولة استدعت سفيراً سودانياً؟ كم دولة أعلنت اعترافاً رسمياً ودعماً للثورة؟ كم دولة أعلنت عدم شرعية النظام وطردت سفيراً سودانياً؟).

وأضاف بالقول: (الجداول والخطابات والتصريحات وحدها لا تكفي، الشارع فعل كل الممكن، تصحيح المسار والانفتاح على الخارج.. سيعجل من نهاية المعركة، اعتذر على تقديم النقد على الهواء لعدم وجود قنوات للتواصل).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)