تنفيذاً لقرار بنك السودان: توقف التغذية وخدمة تحويل الرصيد بأغلب الصرافات بالخرطوم

وجه البنك المركزي بعض المصارف أمس بعدم تغذية صرافاتها وإيقاف خدمة تحويل الرصيد الهاتفي من الصراف .

وأثناء جولة ميدانية ظهر أمس، على عدد من الصرافات الآلية بوسط الخرطوم للوقوف على أثر القرار قد أظهرت الجولة إنحسار صفوف المواطنين أمام الصرافات الآلية وخلوها من الكاش، وقد لاحظت المصادر إنعدام السيولة بعدد ثلاثة صرافات ومن ضمنها صراف بنك العمال الوطني، والفرنسي السوداني، صراف البنك المصري الاهلي، بشارع البلدية، ووجه بنك السودان المركزي بعض البنوك بعدم تغذية الصرافات الآلية بالأمس وتوقف خدمة تحويل الرصيد الهاتفي من الصرافات الآلية .

وأفاد المصدر أمس أن هنالك بعض البنوك تواجه بعض الإشكاليات، نافياً معرفته بالأسباب التي أدت الى توجيه البنك المركزي بعدم تغذية صرافات بعض البنوك وتوقف خدمة تحويل الرصيد الهاتفي من الصراف، وأوضح أن بعض البنوك لا تغذي صرافاتها بصورة يومية .

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وقال شاهد عيان بصراف البنك العقاري أمس، إن موظفي البنك أفادوا بأن بنك السودان المركزي أكد لهم عدم وجود تغذية للصرافات، واضاف المواطن أحمد الهادي بالقرب من صراف بنك الإدخار أنه يبحث عن صراف يتوفر فيه الكاش ولكنه تفاجأ بعدم التغذية، مضيفاً أن ماكنة الصراف ترفض البطاقة عند إنعدام الكاش في بعض الصرافات، وقال إن صراف بنك النيل الأزرق كان يقوم بتحويل رصيد الهاتف من الصراف .

أفادوا موظفي البنك وبحسب صحيفة السوداني، بأن التغذية تتم مرة واحدة في اليوم نتيجية للإستهلاك العالي ولكن أمس لم تتم تغذية، واضاف هنالك صرافات كثيرة في قلب العاصمة تعاني من إشكاليات فنية وعدم تغذيتها بصورة منتظمة ويومية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)