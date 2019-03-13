اختيار نجمة قناة الشروق من ضمن ثلاثة إعلاميين في العالم العربي والأفريقي في مهرجان ملتقى الشباب

تم اختيار المذيعة بقناة الشروق، اسراء عادل برفقة الإعلامية هبه جلال و مذيع قناة العربية خالد مدخلي، لتقديم فعاليات مهرجان الشباب العربي.

وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 تم اختيار اسراء من ضمن ثلاثة إعلاميين في العالم العربي والأفريقي لتقديم حفل الختام لفعاليات مهرجان ملتقى الشباب العربي والإفريقي في مدينة أسوان في الفترة من (16-18 مارس 2019).

ووفقاً لكوش نيوز يأتي الملتقى تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عقد في نسخته الثانية في نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ التي نصت على إقامة ملتقى للشباب العربي والإفريقي بمدينة أسوان.

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وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي، كما تتنوع أشكال الحوار في الملتقى بين جلسات وورش العمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء.

منى رضوان

الخرطوم (أخبار الخليج 365)