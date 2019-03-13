مدير قناة (يحلف طلاق) علي مذيعة لتتراجع عن تقديم إستقالتها

تصاعدت وتيرة الخلاف بين منتج برامج معروف وإحدى المذيعات بفضائية نصف مشاهدة، وحاول زملاؤها بالعمل إحتواء الموقف الذي إستمر لأكثر من أسبوع .

ومع تصاعد الخلاف تقدمت المذيعة بإستقالتها للإدارة إلا أن المدير العام للقناة أقسم عليها (يمين طلاق) للتراجع عن إستقالتها، وتم وبحسب صحيفة السوداني الأمر بينها والمنتج .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)