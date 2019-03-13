تصاعدت وتيرة الخلاف بين منتج برامج معروف وإحدى المذيعات بفضائية نصف مشاهدة، وحاول زملاؤها بالعمل إحتواء الموقف الذي إستمر لأكثر من أسبوع .
ومع تصاعد الخلاف تقدمت المذيعة بإستقالتها للإدارة إلا أن المدير العام للقناة أقسم عليها (يمين طلاق) للتراجع عن إستقالتها، وتم وبحسب صحيفة السوداني الأمر بينها والمنتج .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مدير قناة (يحلف طلاق) علي مذيعة لتتراجع عن تقديم إستقالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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