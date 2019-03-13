خروج (90) شركة وتجار من بورصة السمسم بالقضارف

رفض تجار ومزارعو القضارف بيع محصول السمسم داخل بورصة الأسواق بعد تراجع أسعاره، حيث بلغ سعر القنطار أمس (5047) جنيهاً، مقارنة مع سعر أمس الأول الذي بلغت (5150) جنيهاً للقنطار، وبلغت الواردات أمس (1650) جوالاً، تم رفضها جميعاً داخل البورصة، فيما بلغت نسبة الواردات لأمس الأول (12910) جوالاً، المباع منها (2700) جوال، وشهدت البورصة خروج أكثر من (90) شركة وتجار بزعم ضعف الأسعار وعدم منافسة المحصول مع البورصة العالمية، بعد أن تجاوز سعر الطن العالمي من المحصول (2100) دولار، مقارنة مع سعر عقودات الصادر المبرمة مع الشركات التي تتراوح ما بين (1650) إلى (1850) دولاراً، واشتكى عدد من التجار حسب صحيفة الإنتباهة، من ارتفاع سعر الدولار العالمي في السوق الموازي مقارنة مع سعر البنك المركزي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)