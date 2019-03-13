حذرت وزيرة الصحة بولاية نهر النيل أماني عبد الرازق من ارتفاع نسبة الإصابة بحالات التهاب الكبد الوبائي بالولاية، وقالت إن معدل الإصابة بالمرض يصل بين حالتين إلى ثلاث حالات في الأسبوع وسط المعدنين، إلى جانب ظهور حالات مرض الحصبة وسط الكبار مع وجود أمراض قالت إنها دخيلة على الولاية بسبب نشاط التعدين وأضافت حسب صحيفة الإنتباهة، أن وزارتها بصدد إنشاء عدد من المراكز الصحية بمواقع التعدين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر (3) حالات إصابة أسبوعياً بالكبد الوبائي وسط المعدنين بنهر النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.