توقعات بإعلان الحكومة الجديدة غداً الخميس

التاريخ: 13-مارس-2019
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علمت مصادر موثوقة عن وضع اللمسات النهائية لتشكيل حكومة الكفاءات الجديدة، وينتظر أن يعلن عنها غداً (الخميس) أو (الأحد) على أقصى تقدير.
وأفادت المصادر بأن عدد الوزارات (16) وزارة خالية من الوجوه السياسية الصارخة، وأوضحت أنه سيتم دمج الوزارات ذات المهام المتشابهة مثل الثروة الحيوانية والزراعة والثقافة والإعلام والسياحة، وأكدت المصادر حسب صحيفة الإنتباهة، أنه سيتم فصل وزارة النفط عن المعادن لأهمية كل وزارة، وأشارت إلى أن الحكومة تحتوي على مفاجآت كبيرة ستشغل الساحة خلال الفترة المقبلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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