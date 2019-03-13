المريخ يستقبل سومانا وماماني ويخضع الأخير للفحص الطبي اليوم

وصل الخرطوم في الساعات الاولى من فجر اليوم الثنائي النيجري مجيد سومانا لاعب وسط المريخ وماماني رحماني المرشح للانضمام للمريخ في التسجيلات التكميلية الحالية، وكان مجلس المريخ نجح اخيراً في حل ازمة سومانا بعد أن أرسل مستحقات نادي الجيش النيجري البالغ قدرها 15 ألف دولار ليتم اعتماده رسمياً في الكشف الاحمر مع تحويل هويته من لاعب هاوي الى محترف، أما مواطنه رحماني فيرغب الاحمر في التعاقد معه في التسجيلات التكميلية الحالية حيث يتوقع ان يخضعه المريخ للفحص الطبي قبل التعاقد معه.

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