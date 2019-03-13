ضبط (2000) موبايل مهرب بمطار بورتسودان

تمكنت قوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالبحر الأحمر من ضبط نحو (2000) موبايل حديث متنوعة بكامل ملحقاتها مهربة عبر مطار بورتسودان تقدر بما يفوق الـ(٦) ملايين جنيه والقبض على عدد من المتهمين والتحري معهم بقانون الطوارئ.
وأكد والي البحر الأحمر اللواء ركن مصطفى محمد نور جاهزية قوات الأمن والمخابرات الوطني والقوات النظامية الأخرى على امتداد حدود الولاية عبر انتشارها بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية وسد كل الثغرات أمام مخربي الاقتصاد الوطني.
وأعلن نور الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة وقوت المواطنين وأشاد بالقوة التي نفذت الضبطية وقام بتحفيزها.
إلى ذلك أكد مدير أمن الولاية العميد أمن مازن محمد إسماعيل يقظة منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني بكل منافذ الولاية.وجدد إسماعيل العمل وفق قانون الطوارئ لحسم كل مظاهر الفساد بكل أشكاله ومحاربة التهريب بالتنسيق مع الأجهزة النظامية الأخرى.
وتابع "هذه الضبطية تمت بمهنية عالية وبمتابعة دقيقة للتيم العامل بمطار بورتسودان الدولي".
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