زيدان "ثامن" أعلى المدربين أجرا في العالم

يتقاضى زين الدين زيدان المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد الإسباني راتبًا خياليًا في مهمته الجديد يجعله ثامن أعلى المدربين أجرًا في العالم.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن زيدان سيحصل على 12 مليون يورو في العام، بالإضافة إلى المكافآت وهو ما يقترب من ضعف راتبه القديم مع المرينجي، والبالغ 7.5 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن راتب المدرب الفرنسي مع الفريق الملكي، سيزداد تدريجيًا حتى الوصول إلى نهاية العقد في صيف 2022.

وأشارت إلى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي كان في منافسة مع زيدان لقيادة ريال مدريد يبلغ راتبه السابق مع مانشستر يونايتد 20 مليون يورو.

وأرجعت الصحيفة زيادة راتب زيدان، إلى أن ريال مدريد عمل على إغراء الفرنسي للموافقة على عرض قيادة النادي الملكي، خاصة أنه كان يحظى باهتمام من أندية مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، ويوفنتوس.

وأفادت الصحيفة أن راتب زيدان في ريال مدريد، زاد خلال 4 سنوات من 2.5 مليون يورو، عندما تصعيده إلى الفريق الأول إلى 5.5، عقب الفوز باللقب الـ11 في دوري أبطال أوروبا.

وفي آخر مواسم زيدان مع ريال مدريد بالفترة الأولى، بلغ راتبه 7.5 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت، إلا أن استمالة الأسطورة الفرنسية لقيادة ثورة التصحيح في النادي الملكي، فرضت توفير راتب يليق بصاحب الكؤوس الأوروبية الثلاثة.

ترتيب الأعلى أجرًا في العالم

مارتشيلو ليبى – منتخب الصين – 23 مليون يورو

دييجو سيميونى – أتلتيكو مدريد – 22 مليون يورو

جوزيه مورينيو – مانشستر يونايتد – 20 مليون يورو

Advertisements

بيب جوارديولا – مانشستر سيتى – 20 مليون يورو

أرنستو فالفيردى – برشلونة – 15 مليون يورو

يورجن كلوب – ليفربول – 14 مليون يورو

ماسيميليانو أليجرى – يوفنتوس – 13 مليون يورو

زين الدين زيدان 12 مليون يورو

فابيو كانافارو – جوانزو الصينى – 10 مليون يورو

لوتشيانو سباليتى – إنتر ميلان – 7.3 مليون يورو

رونالدو كومان – منتخب هولندا – 7 ملايين يورو

ماوريسيو بوتشيتينو – توتنهام – 6.5 مليون يورو