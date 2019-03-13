جماهير ريال مدريد تصدم محمد صلاح

اختارت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني الصفقات الجديدة تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الجديد للمرينجي.

يعتقد مشجعو ريال مدريد أن أولوية زين الدين زيدان في العودة إلى البرنابيو يجب أن تكون، بالتعاقد مع نجم تشيلسي أيدن هازارد هذا الصيف.

تم إعادة تعيين المدرب الفرنسي لريال مدريد بعد أقل من عام من الابتعاد عن النادي، بعد فوزه بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا في ثلاث سنوات.

وارتبط ريال مدريد بالعديد من اللاعبين، خلال الفترة الحالية، أمثال نيمار وهاري كين ومحمد صلاح وساديو ماني.

حاز هازارد على 54 ٪ من مجموع الأصوات المدلى بها بأكثر من 16000 صوت.

حتى الآن ، 79 ٪ من مشجعي ريال مدريد قالوا إن زيدان يحتاج إلى تعزيزات أكبر في الهجوم، وقال 85 ٪ إن المدرب الفرنسي لا يمكنه الاعتماد على جاريث بيل للموسم المقبل.

وجاءت نتائج الاستطلاع، حسب رغبة جماهير ريال مدريد كما يلي..

هازارد 54 ٪

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نيمار 15٪

هاري كين 8 ٪

اريكسين 3 ٪

بول بوجبا 2٪

محمد صلاح 2٪

ساديو ماني 1 ٪