أسهم أوروبا تفتح مستقرة وسط ضبابية خطة الانفصال البريطانى

فتحت الأسهم الأوروبية على استقرار اليوم الأربعاء فى ظل الضبابية التي تكتنف خطة بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبى وعدم ورود أنباء عن الشركات أو الاقتصاد قوية بما يكفى لتغيير اتجاه العزوف عن المخاطرة المستمر من التعاملات الآسيوية.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.05% بحلول الساعة 0816 بتوقيت جرينتش، بعدما أغلق منخفضا 0.06% أمس الثلاثاء مع اتضاح أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى ستخسر تصويتا مهما فى البرلمان بشأن خططها الخاصة باتفاق الانفصال.

ولم يطرأ تغير يذكر أيضا على المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى، إذ انخفض 0.1% مع تعويض الجنيه الاسترلينى بعض الخسائر التى تكبدها فى الجلسة السابقة.

وسجل سهم أديداس الألمانية أسوأ أداء، حيث هبط 5.5% بعد إعلان الشركة عن أن مشاكل متعلقة بسلسلة الإمداد ستقوض نمو مبيعاتها فى النصف الأول من 2019، لاسيما فى أمريكا الشمالية. ومن بين أكبر الخاسرين أيضا سهم شركة إنديتكس المالكة للعلامة زارا، حيث هبط السهم 4.7% بعدما أعلنت الشركة عن أرباح سنوية أقل قليلا من توقعات المحللين.

وكان سهم وايركارد ثالث أكبر الخاسرين، بنزوله 4.3% بعدما أوقفت الشركة موظف حسابات عن العمل فى سنغافورة وسط مزاعم احتيال وتلاعب فى الحسابات.