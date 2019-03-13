مقتل 5 جنود أفغان وإصابة 10 آخرين فى هجوم للقوات الأمريكية

قتل 5 جنود أفغان وأصيب 10 آخرون فى هجوم نفذته القوات الأمريكية ضد جنود بالجيش الأفغانى فى مدينة تارينكوت عاصمة إقليم أوروزجان. أعلن ذلك مصدر أفغانى مسؤول - فى تصريح بثته وكالة أنباء باجفاك الأفغانية فى نبأ عاجل لها اليوم الأربعاء . ولم تقدم الوكالة مزيدا من التفاصيل عن ملابسات الحادث .

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