متى يتم نقل الكهرباء من مصر للسودان؟ (تقرير)

في الساعات الأخيرة، ترددت أنباء بشأن موعد تنفيذ الربط الكهربائي بين مصر والسودان وتفاصيل جديدة بشأن هذا الربط.

وكشف مصدر مطلع على وقائع المباحثات بين اللجنة الفنية المشتركة بين الجانبان المصري والسودان عن اقتراب دخول مشروع الربط الكهربائي الدولي بين البلدان حيز التنفيذ قريبًا، بعد أن شهد إرجاء لفترة قصيرة بسبب الأوضاع السياسية في السودان، حيث كان من المقرر أن تبدأ مرحلة التشغيل التجريبي له في الأشهر الماضية، بحسب الخطة الموضوعة من الجانبان، ومن المقرر أن يتم تشغيل خط الربط عقب استقرار الأوضاع السياسية في السودان.

ومن المقرر أن يكون حجم تبادل القدرات في مشروع الربط بين البلدان بحسب السعة الكهربائية القابلة للنقل عند الجهد 220 كيلو فولت تصل إلى 300 ميجاوات، وقد تزيد هذه القدرات مستقبليًا لتصل لـ 3000 ميجاوات عند الربط عبر مستوى 500 كيلو فولت.

وتبلغ التكلفة الإجمالية الاستثمارية للمشروع نحو 56 مليون دولار فيما يخص الجانب المصري، بينما تبلغ تكلفة المشروع لدي الجانب السوداني نحو 20 مليونًا و70 ألف دولار أميركي، ويدرس الجانبان المصري والسوداني التوسع فى هذا المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميجاوات فى المرحلة الثانية منه.

ويضم خط الربط 300 برج على الأراضي المصرية، يسمح خط الربط مع السودان لمصر بالربط مع باقي الدول بأفريقيا وتبادل القدرات فيما بينهم، المشروع يتضمن توسيع محطة توشكي (2) بعدد 2 خلية جهد 220 ك.ف، بالإضافة إلى خطوط هوائية تصل أطوالها إلى حوالي 100 كم جهد 220 ك.ف مزدوج.

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وكشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تأجيل تشغيل مشروع الربط الكهربائى مع السودان لأجل غير مسمى، بسبب الظروف السياسية .

وقال - فى تصريحات لـ «المال المصرية»- إن الوزارة انتهت من تنفيذ المشروع بالكامل، وطلبت التشغيل التجريبى من الجانب السودانى خلال مارس الحالى، لكن الرد جاء بعدم وجود وزير للكهرباء .

وفي هذا الصدد، شارت المصادر، إلى أن «الكهرباء» لاتزال تتفاوض على سعر بيع الكيلووات ساعة لصالح السودان، لكنها رجحت أن يتم بمتوسط سعر بيع الطاقة فى مصر البالغ 90 قرشًا، لافتة إلى أنه يعد مدعما نظرًا للعلاقات المصرية السودانية، وهناك اتفاقيات بين البلدين بالمساواة فى المعاملة بينهما .

وأوضحت أن طول خط الربط الكهربائى مع السودان يصل إلى 97 كيلومترًا، بتكلفة نحو 56 مليون دولار، وتتحمل كل دولة تكلفة الأعمال المنفذة على أراضيها، على أن يتم الاتفاق لاحقًا بين البلدين عند جاهزية الخرطوم لتنفيذ المرحلة الثانية التى تتضمن زيادة قدرات الربط .

وأكدت أن مصر تمتلك قدرات ضخمة تمكنها من تصدير الكهرباء لعدة دول بعد تحقيق %25 فائضًا من الطاقة، كما أنها مرتبطة كهربائيًا مع ليبيا والأردن وفلسطين، وتسعى إلى الربط مع السعودية وأوروبا .