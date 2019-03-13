136 دولارا راتب الأستاذ الجامعي في جنوب السودان

وقال جون أكيج، مدير جامعة جوبا، إن راتب الأستاذ الجامعي في جنوب السودان يبلغ 136 دولارا، حسب شبكة الشروق السودانية.
وأكد وزير العليم العالي بجنوب السودان، ين أورال لام، أن الحكومة ستنظر في مشكلة الأساتذة، وذلك بعد أن عقد مديرو الجامعات الحكومية في جنوب السودان، منتدى بجوبا بشأن المطالبة بزيادة رواتبهم.
وقال مدير جامعة جوبا إن مرتبات الأستاذة ضعيفة جدا مقارنة مع أساتذة الجامعات في دول شرق أفريقيا.
وأدى ضعف الرواتب إلى ترك الأساتذة لمهنة التدريس والبحث عن وظائف أخرى في القطاع الخاص.
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