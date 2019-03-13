وقال المكتب فى بيان (نقلته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية): "نجح عسكريو إحدى الوحدات الفرعية للقوات اللاسلكية التقنية التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية - خلال قيامهم بتدريبات شاملة- فى إحباط محاولة عدو محتمل تهدف إلى تنفيذ عملية استطلاعية فى منطقة القطب الشمالى بواسطة مجموعة من الطائرات بدون طيار، وشارك فى هذه التدريبات خبراء المجمع الرادارى لمراقبة الأوضاع فى الخطوط الجوية وخارجها من طراز "سوبكا – 2" والذى تم نشره فى جزيرة فرانجيل منذ عدة أعوام.
وقام الخبراء بمحاكاة عمليات المراقبة لطلعات على ارتفاعات منخفضة لطائرات مسيرة لعدو محتمل تحاول القيام باستطلاع طبيعة الأرض فى هذه المنطقة الروسية من الجو وإحباط تلك المحاولة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الروسى يجرى مناورات تحاكى صد هجوم لطائرات مسيرة فى القطب الشمالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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