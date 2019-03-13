توقعات باعلان الحكومة الجديدة غدا الخميس والكشف عن ملامحها

كشفت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم عن وضع اللمسات النهائية لتشكيل حكومة الكفاءات الجديدة وينتظر ان يعلن عنها غدا الخميس او الاحد على اقصى تقدير
وابلغت مصادر الصحيفة بان عدد الوزارات 16 وزارة خالية من الوجوه السياسية الصارخة.
واوضحت الصحيفة انه سيتم دمج الوزارات ذات المهام المتشابهه مثل الثروة الحيوانية والزراعة والثقافة والاعلام والسياحة.
واكدت المصادر انه سيتم فصل وزارة النفط من المعادن وستحتوي الحكومة على مفاجات كبيرة ستشغل الساحة خلال الفترة المقبلة.
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