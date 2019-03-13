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توقعات باعلان الحكومة الجديدة غدا الخميس والكشف عن ملامحها

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كشفت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم عن وضع اللمسات النهائية لتشكيل حكومة الكفاءات الجديدة وينتظر ان يعلن عنها غدا الخميس او الاحد على اقصى تقدير 

وابلغت مصادر الصحيفة بان عدد الوزارات 16 وزارة خالية من الوجوه السياسية الصارخة. 
واوضحت الصحيفة انه سيتم دمج الوزارات ذات المهام المتشابهه مثل الثروة الحيوانية والزراعة والثقافة والاعلام والسياحة. 
واكدت المصادر انه سيتم فصل وزارة النفط من المعادن وستحتوي الحكومة على مفاجات كبيرة ستشغل الساحة خلال الفترة المقبلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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