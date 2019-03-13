مدير عام أوقاف القدس: أبواب المسجد الأقصى فتحت منذ صلاة الفجر

وأوضح الشيخ عزام الخطيب مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى أن أبواب المسجد الأقصى فتحت منذ صلاة الفجر، وكافة موظفى الأوقاف والمصلين تمكنوا من دخوله كالمعتاد، لافتا انه فى منتصف الليل تمكن حراس الوحدة الليلية من الدخول الى المسجد.
وكانت قوات الاحتلال أغلقت أبواب المسجد الأقصى يوم أمس، وأدى المواطنون صلوات العصر والمغرب والعشاء أمام أبواب المسجد المبارك، خاصة فى منطقة باب الأسباط، بعد يوم حافل بالاعتداءات على المصلين والعاملين فى الأقصى، ودهم مسجد الصخرة، وإغلاق كافة أبواب الأقصى، واعتقال عدد من المقدسيين.
فى السياق ذاته، جددت جماعات الهيكل المتطرفة المنضوية فى اطار ما يسمى "اتحاد منظمات المعبد"، دعواتها لأنصارها والمستوطنين، للمشاركة الواسعة فى ما سمته "اجتياح" المسجد الأقصى صباح يوم غد الخميس.
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