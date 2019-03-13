الليلة.. صدام ناري بين بايرن ميونخ وليفربول في دوري أبطال أوروبا

يحل ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح ضيفاً ثقيلاً على بايرن ميونخ الألماني في العاشرة مساء اليوم بملعب "أليانز أرينا" بمدينة "ميونخ"، الألمانية، في "إياب" ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت بين الفريقين على ملعب "أنفيلد" معقل نادي ليفربول انتهت بالتعادل السلبى.

ويكفى ليفربول التعادل الإيجابى أو الفوز بأى نتيجة للعبور إلى الدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا، بينما يكفى بايرن ميونخ الفوز بهدف دون مقابل لتخطى دور الـ 16.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرر تعيين الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو لإدارة المباراة المرتقبة التى تنتظر العملاق البافارى أمام ليفربول.

دانيلي أورساتو أدار مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي التي أقيمت بملعب "أولد ترافورد" في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، والتي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 2 – 0.

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أدار الحكم الإيطالي مباراتين لنادي ليفربول في النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ضد كل من هوفنهايم في الدور التمهيدي وبورتو في دور الستة عشر، واللتان انتهتا بفوز الفريق الإنجليزي بنتيجة 4-2 و5-0 على الترتيب.

فى المقابل، أدار مباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية الإسباني في الدور ربع النهائي للنسخة الماضية من البطولة، والتي انتهت بفوز البايرن بنتيجة 2-1، كما أدار مباراة بايرن ميونخ فى دور المجموعات هذا الموسم ضد بنفيكا، والتي فاز بها العملاق البافاري بنتيجة 5-1.

ويفتقد بايرن ميونخ في مباراة اليوم لجهود توماس مولر وجوشوا كيميتش بداعي الإيقاف، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي آريين روبين وكورنتين توليسو بسبب الاصابة، في حين يفتقد ليفربول لجهود جو جوميز وتشامبرلين للإصابة وعدم الجاهزية، ولن يفتقد "الريدز" أي لاعب آخر بسب الإيقاف.

ويسعى محمد صلاح لاستعادة ذاكرة التهديف فى مباراة اليوم، بعدما صام عن التسجيل فى آخر 4 مباريات بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، بينما اكتفى بالتسجيل ثلاث مرات فقط في النسخة الحالية من مسابقة دورى أبطال أوروبا.