تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاتصالات

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط قطاعات الاتصالات والنفط والعقارات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% خاسرا عدد 2.590 نقطة ليصل إلى مستوى 5301.97 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% خاسرا عدد 1.500 نقطة ليصل إلى مستوى 5600.28 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.10% خاسرا عدد 4.870 نقطة ليصل إلى مستوى 4744.79 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 35.7 مليون سهم بقيمة 8.3 مليون دينار كويتى عبر 1330 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.30%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.26%، فقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.08%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.10%.

وجاء سهم "تمدين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10.42%، تليه وطنية بنسبة 6.19%، ثم سند بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم "السورية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.25% ثم يوباك بنسبة 7.22%، ثم وربة كبيتل بنسبة 6.67%.

