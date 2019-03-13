أحمد بلال يقر بتعرّضه لهجوم كاسح من قيادات الوطني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقرّ الأمين العام المكلف للحزب الاتحادي الديمقراطي أحمد بلال عثمان، وزير الداخلية السابق، بمشاركة حزبه في الأخطاء الكثيرة التي حلّت بالسودان، وقال” ما لم نعترف بها سنظل نصرّ على الإثم”.

وكشف بلال في تصريحات لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم عن تعرّضه لهجوم كاسح من قيادات المؤتمر الوطني، على خلفية تصريحات منسوبة إليه، حمّل فيها الوطني مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأكّد بلال أن إجراءات انتخابات 2020م، غير وارد على الإطلاق للاحتقان الموجود حاليًا، وقال” ستتم مقاطعتها من قبل الأحزاب”.

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وتساءل” بمن ستأتي في ظل هذا الاحتقان”، وأضاف” تأتي لنستنسخ النظام الحالي مرة أخرى”.

وتابع بأنه لا جدوى منها، ويجب أن يتم تأجيلها لحين تهيئة الأجواء.

ونأى بلال بنفسه عن الحديث الذي أثار موجة غضب وسط قيادات الوطني بأن الأخير تسبب في الأزمة، ونصح بلال قيادات الوطني بسماع من يبكيهم وليس من يضحكهم.