- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أصدر نادي الهلال قرارًا اليوم”الثلاثاء” قضى بتصعيد اللاعب موفق صديق إلى الفريق الأول، وفي المقابل أطلق سراح اللاعب الصادق شلش لنادي حي الوادي نيالا.
وتم الاتفاق على خوض اللاعب الصادق شلش تجربة احترافية مع الوادي لعام ونصف، وتم توقيع العقد رسميًا اليوم.
يشار إلى أن الهلال كان قد تعاقد مع لاعب الأمل عطبرة سليم مجمد مؤخرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً..الهلال يعير شلش ويصعد موفق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.