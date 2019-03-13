رسمياً..الهلال يعير شلش ويصعد موفق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أصدر نادي الهلال قرارًا اليوم”الثلاثاء” قضى بتصعيد اللاعب موفق صديق إلى الفريق الأول، وفي المقابل أطلق سراح اللاعب الصادق شلش لنادي حي الوادي نيالا.

وتم الاتفاق على خوض اللاعب الصادق شلش تجربة احترافية مع الوادي لعام ونصف، وتم توقيع العقد رسميًا اليوم.

يشار إلى أن الهلال كان قد تعاقد مع لاعب الأمل عطبرة سليم مجمد مؤخرًا.