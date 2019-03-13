هدى عربي: مافي فنانة بـ(تهز عرشي)…ولو في واحدة عايزة (تتلمع) على حسابي (دا كلام تاني)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سخرت الفنانة هدى عربي من بعض الفنانات اللائي يهاجمنها بصورة مستمرة مؤكدة خلال استضافتها ببرنامج (الصندوق) الذي يقدمه الصحفي أحمد دندش : (أنا مافي فنانة بتهز عرشي)، وعن الحديث الدائر حول وجود (مشاكل شخصية) ما بينها وإحدى المطربات، ردت هدى بقولها: (أنا ما بدي أي فنانة شرف إنو يكون عندها معاي مشكلة شخصية).!…وزادت: (لكن لو في واحدة عايزة تتلمع على حسابي يبقى دا كلام تاني).!…كما تحدثت هدى عن النجاح الكبير والساحق الذي حققته أغنيتها الخاصة (الحب هدا)، مشيرة إلى أن نجاح الأغنية يعتبر أقوى رد على كل أعداء النجاح الذين يترصدونها، باعثة بتحاياها لشاعر الأغنية محمود الجيلي وملحنها الشاب سنبل، مؤكدة إنهما من الشباب المبدعين وأصحاب الموهبة الحقيقية.