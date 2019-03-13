السر قدور يكشف عن تفاصيل برنامج أغاني وأغاني للموسم القادم

الخليج 365 : أعلن الخبير الإعلامي والشاعر الغنائي ونجم الدراما السودانية “السر أحمد قدور”، منتج ومقدم البرنامج الرمضاني الأشهر في القنوات الفضائية السودانية (أغاني وأغاني) أعلن حضوره للسودان مطلع الأسبوع المقبل لأجل تدشين بروفات برنامج (أغاني وأغاني) في نسخته القادمة، ثم بعدها مباشرة تبدأ مرحلة تسجيل الحلقات، وفي حديث هاتفي من مقر إقامته بالقاهرة، كشف “السر قدور” بأنهم في هذا العام أيضاً يحرصون على تقديم بعض الأصوات الشبابية المبدعة التي سوف تطل لأول مرة عبر برنامج (أغاني وأغاني)، وختم حديثه قائلاً: استعدادات فريق عمل البرنامج اكتملت تماماً ستكون هناك حلقات نوعية.

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