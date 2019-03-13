مايك تايسون يقتحم السينما العربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يقتحم بطل الملاكمة العالمي، مايك تايسون، السينما العربية لأول مرة، من خلال مشاركته في فيلم مصري.

تعاقد المنتج محمد السبكي بشكل رسمي مع تايسون، للمشاركة في بطولة فيلم “حملة فرعون”، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في عيد الفطر، بحسب ما ذكرته العديد من التقارير المحلية.

ويبدأ مايك تايسون تصوير أول مشاهده في الفيلم في 19 مارس/ آذار الجاري، إذ يصل القاهرة يوم 17 مارس، ثم يستعد للتصوير مع أبطال الفيلم مباشرة، بصحبة المنتج السبكي والمخرج رؤوف عبد العزيز، وباقي فريق الممثلين.

يذكر أن مايك تايسون أو مالك تايسون، ملاكم أمريكي، ملقب بـ “الرجل الحديدي”، حصل على لقب بطل للعالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في عمر 20 عاما.

وفيلم “حملة فرعون” بطولة عمرو سعد ومحمود عبد المغني وروبي والإيطالية مايا، من إخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج محمد السبكي.