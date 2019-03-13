المركز العام للمعلومات : خدمات الدفع الإلكتروني بلغت حوالي (80%)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال المدير العام للمركز القومي للمعلومات، محمد عبدالرحيم ياسين، إن خدمات الدفع الإلكتروني بالدولة بلغت حوالي (80%) ، وأكد أنه خلال الإسبوع الفائت بلغ عدد المعاملات حوالي (410) ألاف معاملة، منها (365) ألفاً إلكترونية، في الأثناء كشف عن حرب منظمة لإختراق مواقع حكومية، مؤكداً أنه عمل تخريبي يستهدف تعطيل الخدمات بالبلاد .

وأشار ياسين الى أن مؤسسات الشرطة من أكثر الفئات التي استفادت من الدفع الإلكتروني نسبة لإلتزامها بالحوسبة في مجمعات تلقي الخدمة والتي يفوق عدد الأجهزة الإلكترونية بها (300) جهاز كمبيوتر، إضافة للتعامل بأورنيك (15) الذي ساعد على سلاسة تلقي الخدمة .

وتوقع عبدالرحيم تعميم التجربة على جميع قطاعات الدولة حتى شهر يونيو القادم، لافتاً الى إيقاف التعامل بالكاش بصورة قاطعة في كل من الأراضي والقضائية، وإمتحد وبحسب صحيفة السوداني، تجربة رئيس الوزراء السابق معتز موسى، فيما يتعلق بحوسبة العمل بالبلاد وتمنى أن يمضي رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر إيلا في ذات الطريق حتى تكتمل التجربة بجميع المرافق الحكومية .