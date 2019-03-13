دولة و5 شركات طيران تعلق استخدام “بيونغ ماكس 737” بعد كارثة إثيوبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت 39 دولة و5 شركات طيران تعليق استخدام طائرات “بوينغ” الأمريكية من طراز “737 ماكس”، كإجراء احترازي مؤقت، لحين التأكد من صلاحية ذلك الطراز، على خلفية تحطم طائرتين، أحدثهما إثيويبة.

وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية، التابعة لها الطائرة المنكوبة، في بيان الأحد، إن 157 شخصا كانوا على متن الطائرة لقوا مصرعهم جميعا، وهم ينتمون إلى 35 جنسية.

الطائرة تحطمت قرب بلدة بيشوفتو (جنوب شرق العاصمة أديس أبابا)، بينما كانت متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وتسبب الحادث في تراجع أسعار أسهم شركة “بوينغ” العملاقة، إذ فقدت 13 بالمئة من قيمتها، الإثنين، في أكبر انخفاض لها منذ عقدين تقريبا.

وأعربت الشركة الأمريكية، الثلاثاء، عن ثقتها الكاملة في طائراتها من طراز “737 ماكس”، مشددة على أنها في الوقت نفسه تتفهم القرارات التي اتخذتها هيئات تنظيمية وعملاء في بعض الدول.

** الصين

بعد يوم من إعلان تحطم الطائرة الإثيوبية، قررت هيئة الطيران المدني الصينية تعليق استخدام جميع طائرات “737 ماكس 8”.

وقالت الهيئة، في بيان، إن القرار “اتُخذ وفقا لمبدأ عدم التساهل مطلقا مع المخاطر الأمنية”.

ولفتت إلى أن هذا هو ثاني حادث لطائرة من الطراز نفسه، بعد تحطم طائرة قبالة سواحل إندونيسيا، في 29 أكتوبر/تشرين أول 2018؛ ومصرع كل من كانوا على متنها.

** إثيوبيا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، الإثنين، “تعليق استخدام أسطولها من طائرات بوينغ 737 ماكس 8، اعتبارا من 10 مارس/آذار وحتى إشعار آخر”.

** إندونيسيا

بشكل مؤقت، أعلنت المديرية العامة للنقل الجوي في إندونيسيا تعليق استخدام الطائرات من طراز “737 ماكس 8”.

وقالت، في بيان الإثنين، إن هذه الخطوة تستهدف ضمان حفظ الأمن، بعد تحطم الطائرة الإندونيسية، في أكتوبر الماضي.

** تركيا

قالت شركة الخطوط الجوية التركية، في بيان الثلاثاء، إنها أوقفت تشغيل 12 طائرة من طراز “بوينغ 737 ماكس”، اعتبارا من الأربعاء، وحتى إشعار آخر، من أجل سلامة رحلاتها وأمن ركابها.

كما أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية التركية تعليق رحلات طرازي “بوينغ 737 ماكس 8” و”بوينغ 737 ماكس 9″، بشكل احترازي، حتى إشعار آخر.

** سلطنة عمان

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، عبر “تويتر” الثلاثاء، تعليق تشغيل طائرات “بوينغ 737 ماكس”، من وإلى جميع مطارات السلطنة حتى إشعار آخر.

** سنغافورة

قالت هيئة الطيران المدني في سنغافورة، الثلاثاء، إنها حظرت استخدام طائرات “بوينغ 737 ماكس 8” بشكل مؤقت من وإلى الدولة الآسيوية.

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أن هذا الطراز شهد حادثتين خلال أقل من خمسة أشهر، الأولى إندونيسية، والثانية إثيوبية.

** ماليزيا

أعلنت سلطة الطيران الماليزية، في بيان الثلاثاء، وقف تشغيل طائرات “بوينغ 737 ماكس” من وإلى مطاراتها حتى إشعار آخر، مع منع عبور هذا الطراز للأجواء الماليزية.

** الإمارات

قالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، الثلاثاء، إنها حظرت تشغيل الطائرات من “بوينغ 737 ماكس”.

وأضافت، في بيان، أن “قرار المنع يأتي كإجراء إحترازي لحماية السلامة في الجو وعلى الأرض”.

وتابعت أنها ستواصل مراقبة الوضع، وإعادة تقييمه، عند الحصول على معلومات أكثر حول حادث الطائرة الإثيوبية.

** أستراليا

أعلن مدير هيئة سلامة الطيران المدني الأسترالية، شين كارمودي، في بيان، تعليقا مؤقتا لرحلات “بوينغ 737 ماكس”، على خلفية الحادثين.

** المغرب

نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مطلع بشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية إنها أوقفت استخدام “بوينغ 737-800 ماكس”، وهي تمتلك طائرتين فقط من هذا الطراز.

** المكسيك

أعلنت شركة الطيران الوطنية “إيرومكسيكو”، في بيان، تعليق رحلاتها بواسطة طائرتها الست من طراز “بوينج ماكس 737″، من أجل تأكيد من الأمان في عملياتها، وراحة بال عملائها.

** 28 دولة أوروبية

قالت هيئة سلامة الطيران الأوروبية (تتبعها 28 دولة)، الثلاثاء، إنها علقت استخدام جميع طائرات “بوينغ 737 ماكس” في أوروبا.

وقالت الهيئة، في بيان: “كإجراء احترازي، قررنا تعليق استخدام جميع طائرات 737 -8 ماكس و737 – 9 ماكس في أوروبا”، بحيث يتم منع أي طائرات تجارية من هذا الطراز من دخول دول الاتحاد الأوربي أو الخروج منها.

** شركة طيران بجنوب إفريقيا

علقت شركة “كوم إير” (خاصة) في جنوب إفريقيا، الإثنين، العمل بطائرات “بوينغ 737 ماكس 8”.

وقالت الشركة، في بيان، إنها اتخذت قرارها بشكل منفرد دون تدخل سلطات البلد، لحين الانتهاء من التشاور بشأن صلاحية هذا الطراز مع “بوينغ” والخبراء التقنيين.

** شركة “غول” البرازيلية

قالت شركة “غول” البرازيلية للطيران، ثاني أكبر خطوط جوية في الدولة اللاتينية، في بيان الإثنين، إنها علقت استخدام طائرات “بوينغ 737 ماكس 8”.

وأضافت أنها تثق تماما في عمليات السلامة التي تقوم بها الشركة الأمريكية، وتتابع مستجدات التحقيق في تحطم الطائرة الإثيوبية، من أجل استئناف استخدام الطائرة في أقرب وقت.

** شركة “جت إيرويز” الهندية

أعلنت شركة “جت إيرويز” الهندية للطيران، ثاني أكبر شركة طيران في الهند، تعليق استخدام الطائرات من طراز “بوينغ 737 ماكس”.

** شركة “ايستار جيت” الكورية

قالت شركة طيران “ايستار جيت” الكورية الجنوبية إنها علقت استخدام الطائرة “بوينغ 737 ماكس”، وستستخدم أخرى من طراز “بوينغ 737-800” في رحلات إلى اليابان وتايلاند فقط.

وأوضحت أن التعليق جاء استجابة لمخاوف العملاء، ولن تستخدم تلك الطائرات لحين الانتهاء من مراجعة سلامتها.

** شركة “إير شاتل” النرويجية

علقت شركة “إير شاتل” النرويجية للطيران منخفض التكلفة، الثلاثاء، استخدام 18 طائرة من طراز “بوينج 737 ماكس 8″، ضمن أسطولها.

** ثقة “بيونغ”

في مواجهة حالة الهلع الممتدة، قالت شركة “بوينغ”، في بيان الثلاثاء، إن “السلامة هي الأولوية الأولى لبوينغ، ولدينا ثقة كاملة في سلامة الطائرات 737 ماكس”.

وأضافت: “نتفهم القرارات التي اتخذتها هيئات تنظيمية وعملاء لنا في دول عديدة بشأن استخدام تلك الطائرات، وسنتواصل معهم لضمان حصولهم على المعلومات التي يحتاجون إليها لتكون لديهم ثقة في تشغيل أساطيلهم”.

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