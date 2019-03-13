المريخ يستعد للنجم الساحلي من اثيوبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال نادي المريخ السوداني مساء الثلاثاء، أنه يسعى لتلبية رغبة المدير الفني للفريق يامن الزلفاني التونسي، بتوفير معسكر، يستطيع من خلاله تجهيز الفريق لمباراة العودة أمام النجم الساحلي التونسي، في أم درمان، بالدور قبل النهائي لبطولة كأس زايد للأبطال.

وعلم من مصدر في مجلس إدارة المريخ، أن المجلس عرض على المدرب يامن الزلفاني توفير معسكر مميز ليعد من خلاله الفريق لمباراة النجم الساحلي، حيث فضل المدرب معسكرا خارجيا وحدد له إثيوبيا.

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وأكد المصدر أن مجلس المريخ، تداول الثلاثاء في أمر المعسكر، وقرر السعي فورا، ودراسة إمكانية نجاحه، أن والرؤية النهائية حوله سوف تتضح اليوم الأربعاء.

وقال نادي المريخ أنه لن يطلب تأجيل مباراته بعد 3 أيام أمام الهلال الابَيِّض، في ختام مباريات المجموعة (أ) بالممتاز، لأنها أصلا تم تأجيلها من قبل، لكن في حال نجاح مساعي المعسكر الإثيوبي، فإن الفريق قد يغادر إليها بعد نهاية مباراة الأبيض.

يذكر أن مباراة المريخ أمام النجم الساحلي التونسي، على كأس زايد سوف تلعب يوم 29 مارس/أذار الجاري.