المريخ يشطب ياسر قصاري بعد رفضه الاعارة 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شطب نادي المريخ اللاعب ياسر قصاري اليوم الثلاثاء بعد أن تردد أن اللاعب رفض الاعارة لأهلي الخرطوم مقابل انتقال المدافع عماد الصيني للأحمر، وكان المريخ تعاقد مع ياسر قصاري العام الماضي لكن اللاعب فشل في اثبات جدارته وظل بعيداً عن توليفة الفريق الأساسي ليقرر المجلس اعارته للأهلي لكنه رفض الإعارة وفضّل الشطب من الكشوفات الحمراء.

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