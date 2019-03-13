الهلال يخطط لتحقيق اول لقب قاري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ظل جمهور الهلال السوداني ينتظر بفارق الصبر تتويج فريقه ببطولة أفريقية، حيث لم يتمكن الهلال منذ تاسيسه في تحقيق هذا الحلم، رغم مشاركاته المستمرة ووصوله للنهائي مرتين عامي ١٩٨٧-١٩٩٢ امام الوداد المغربي والأهلي المصري تواليا.

يستعرض كووورة تاريخ الهلال مع هذا اللقب المستعصي في التقرير التالي:

الكوكي رجل المهام الصعبة

تواجد التونسي نبيل الكوكي في المنطقة الفنية للهلال السوداني يضمن نتيحة ايجابية خارج الارض في المشاركات الافريقية.

هذا ما تحقق مع المدرب في مباراة الاشانتي كتوكو الغاني في الجولة الخامسة لمجموعات الكونفدرالية حيث فرض الهلال التعادل علي مضيفه 1-1 وهي استمرارية للنتائج الإيجابية.

هذه النتائج بدأها الكوكي أمام تي بي مازمبي الكونغولي عام 2015 عندما فرض الهلال التعادل السلبي علي أصحاب الأرض ثم تعادل مع المغرب التطواني بالمغرب 1-1 ثم التعادل مع سموحه المصري في الاسكندرية وتعادل سابا مع اتحاد العاصمة الجزائري في الدور نصف النهائي.

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الكوكي واصل النتائج الإيجابية وفرض التعادل على اف يا فيروفيارو الموزمبيقي وايضا على النجم الساحلي التونسي.

وبدأ الكوكي فترته الثالثه مع الهلال بالتعادل مع زيسكو في زامبيا ونيل نقطة غالية، حيث خاض 8 مباريات خارج السودان لم يخسر اي منها.

مجهودات المجلس

مجلس إدارة نادي الهلال السوداني ظل يعمل بجهد طول الفترة الماضية من اجل تسهيل كل الصعاب للجهاز الفني ولاعبي الفريق، فما تحقق من نتائج إيجابية على المستوي المحلي والافريقي هذا الموسم فانما يدل علي الاستقرار الاداري الذي يدير عمله بمهنية عالية في سبيل وصول الفريق الي منصات التتويج الافريقي هذا الموسم.

جماهير الهلال

جماهير الهلال الوفية من سنوات طويلة تحلم بتتويج أفريقي، الحلم الذي طال انتظاره ومع ذلك تقف الجماهير وتساند فريقها في المباريات المحليه والخارجية.

فهل ستكون 2019 سنة يسجل فيها التاريخ بطولة أفريقية هلالية؟