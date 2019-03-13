الترجي والصفاقسي في مواجهة تكسير العظام بالدوري المحلي

الخليج 365 :

انطلقت امس الثلاثاء مباريات الجولة 17 للدوري التونسي، بإقامة مباراة وحيدة بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي والتي انتهت بالتعادل

الديربي الصغير سيدخله فريق الملعب بقيادة مدربه الجديد شكري الخطوي، من أجل وضع حد لنتائجه السلبية الأخيرة والتي جعلته ينحدر إلى المركز الثامن بــ19 نقطة.

وفي المقابل فإن النادي الإفريقي، وبعد الاستفاقة التي حققها بقيادة مدربه الجديد فيكتور زفونكا، سيحرص تدعيمها والتأكيد على أنه بدأ يتعافى.

فريق باب الجديد يحتل المركز الخامس بـ24 نقطة، ويأمل في تقليص الفارق الذي يفصله عن فرق كوكبة الصدارة.

مهمة الإفريقي لن تكون سهلة أمام فريق يبحث أمام جماهيره عن تجديد العهد مع الانتصارات بعد هزيمته الأخيرة أمام الترجي الرياضي بهدفين لهدف.

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تنطلق اليوم بقية مباريات الجولة17 للدوري التونسي ، وسيتصدرها كلاسيكو الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي.

الترجي الذي يتصدر الترتيب بـ37 نقطة، سيحرص على تحقيق الفوز في الكلاسيكو، ليكون منعرج الهروب إلى المراهنة على اللقب بما أن الصفاقسي هو ملاحقه المباشر، على بعد 3 نقاط فقط.

الفريقان ضمنا التأهل إلى دور ربع النهائي للمسابقتين الإفريقيتين، ولذلك فإنهما سيخوضان المواجهة بمعنويات مرتفعة، وكلاهما يعلم أن نتيجة لقاء الكلاسيكو قد ترسم طريقا جديدا لسباق الدوري، إما بتدعيم الصدارة، أو بإعادة توزيع الأوراق من جديد.

وستكون القمة التي سيديرها الحكم المصري جهاد جريشة، مفتوحة على كل الاحتمالات، وستحمل بين طياتها حوارا غير مباشر بين المدير الفني لفريق باب سويقة، معين الشعباني، والمدير الفني للصفاقسي، رود كرول.

المباراة الأخيرة لحساب الجولة 17، ستجمع الاتحاد المنستيري الذي يتواجد في المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة، والنجم الساحلي المتواجد في المركز الرابع برصيد 30 نقطة، وتنقصه مباراة ضد اتحاد تطاوين.

لقاء الجارين يكتسي أهمية كبرى، فالمنستيري يأمل أن يكسب 3 نقاط تمكنه من القفز إلى المركز العاشر فيما سيحرص فريق جوهرة الساحل على تحقيق الفوز الذي يمكنه من افتكاك المركز الثالث من النادي البنزرتي.