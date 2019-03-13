مقتل مدني وإصابة آخرين بقذائف أطلقها إرهابيو “جبهة النصرة” على أحياء حلب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قتل مدني وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة جراء قصف صاروخي لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي على أحياء حلب السكنية بعد ظهر اليوم.

قال مراسل “سبوتنيك” في حلب أن مسلحي “هيئة تحرير الشام”، الواجهة الحالية لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي المحظور في روسيا، استهدفوا شارعي النيل والموكامبو في حلب ما تسبب بمقتل رجل في العقد الثالث من عمره وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.

وأضاف المراسل أن فرق الإسعاف نقلت المصابين الأربعة إلى مشفى حلب الجامعي، وجميعهم في حالة حرجة، كما أسفر القصف عن أضرار مادية كبيرة طالت منازل المدنيين ومحالهم التجارية.

وأكد مصدر عسكري لـ”سبوتنيك” أن قوات الجيش العربي السوري بدأت بالرد على مصادر إطلاق الصواريخ مستهدفة مواقع جبهة النصرة على محاور جمعية الزهراء ومنطقة الراشدين غرب وجنوب غربي المدينة.

وكان محور البحوث العلمية إلى الغرب من مدينة حلب، شهد يوم أمس اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوري وبين مسلحي تنظيم “القاعدة” استمرت عدة ساعات، وذلك بعد أن تمكنت قوات الرصد والاستطلاع من كشف محاولة مجموعة مسلحة التقدم باتجاه النقاط العسكرية على المحور، قبل أن تتكفل وسائط الجيش النارية النارية المناسبة ياستهدافهم والقضاء على عدد منهم وفرار من تبقى نحو عمق مناطق انتشارهم.