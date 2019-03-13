شباب يطلقون مبادرة لتكريم بائعات الشاي في عيد الأم

أطلق عدد من الشباب مبادرة لتكريم بائعات الشاي في عيد الأم عرفاناً لدورهم الكبير في مجابهة الحياة، حتى يوفروا لإبنائهم (لقمة العيش) الحلال، خاصة وأنهم يكونوا تحت رحمة النيران طيلة ساعات اليوم.

وقال أحمد صاحب الفكرة إن للأمهات علينا جميلاً كبيراً، لا نستطيع رده مهما فعلنا ومهما قدمنا لهن من هدايا، وأضاف أن الفكرة هي دعوة لكل شاب وفتاة فقدوا أمهاتهم أدعوهم للمشاركة معنا في هذا الأمر، وأن يقدموا الهدايا لأمهات البسيطة من بائعات الشاي والفول والتسالي، في مواقف المواصلات والشوارع الرئيسة، وفي الأسواق وذكر أن فكرته وجدت الإشادة والتقدير من عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بمجرد إن قام بطرحها من خلاله

وأشار إلى أن هذه هي الفئات التي يجب تكريمها، خاصة وأنهم يعتبرون من الفئات المهمشة والبسيطة.

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وأوضح أحمد في حديثه أنه طرح فكرة أن يساهم كل شخص بمبلغ بسيط، يشتروا به هدايا رمزية ووجد التفاعل وفقاً لصحيفة آخر لحظة، وهم الآن بصدد التنفيذ حتى يدخلوا البهجة في نفوس هذه الأمهات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)