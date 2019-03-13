شاب غاضب يطلق النار على زوج شقيقته بحفل

أوقفت شرطة الخرطوم جنوب، متهماً بقتل زوج شقيقته رمياً بالرصاص داخل حفل بمنطقة الأزهري نتيجة لخلافات كانت قد وقعت بينهما بسبب منزل كان يقيم فيه المجنى عليه وزوجته شقيقة المتهم، وتمكن المجنى عليه من تحويل ملكية المنزل باسمه ورفض إرجاع المنزل إلى المتهم بعد وقاة زوجته وعندما علم القتيل بأن المتهم يجري عدة محاولات لاسترداد المنزل قام ببيعه وغادر إلى دولة ماليزيا ومكث بها (3) سنوات

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وعند عودته إلى البلاد التقى بالمتهم في حفل زفاف أطلق عليه المتهم رصاصة صوب قلبه وتم إسعافه إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة بعد مرور (3) أيام من دخوله المستشفى، وتم تحويل الجثة إلى المشرحة، وبعد عملية التشريح أكد سبب الوفاة الإصابة المباشرة في منطقة القلب والتي كانت سبباً في القبض على المتهم والتحري معه وبحسب صحيفة آخر لحظة أقر بارتكابه الجريمة ودون بلاغ في مواجهته تحت المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)