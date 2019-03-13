القبض على مسؤول زراعي بالقضارف

ألقت السلطات أمس القبض على مسؤول بالهيئة الزراعية الآلية بالقضارف وأودع الحراسة بحسب أمر قبض صادر من محكمة دوكة ضده، لعدم مثوله أمامها للإدلاء بإفادته كشاهد في قضية مدنية حول نزاع أراضي، وكشف مصدر قانوني حسب صحيفة الإنتباهة، أن القبض على المسؤول كان نتيجة إعلانه من قبل المحكمة لجلستين للمثول أمامها والإدلاء بإفادته، إلا أنه ورغم ذلك تغيب عن جلستين متتاليتين دون إبداء أسباب تبرر غيابه عن المحكمة التي تدور أحداثها بمحكمة دوكة المدنية بالقضارف بين الطرف الأول المدعين وهم مجموعة أهالي منطقة قرية كاكمودا بمحلية باسنودا بولاية القضارف على رأسهم عمدة المنطقة وآخرين والطرف الثاني المدعي عليه إحدى الشركات الزراعية بالمنطقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)