“هدى عربي” : مافي فنانة بـ(تهز عرشي) .. ولو في واحدة عايزة (تتلمع) على حسابي (دا كلام تاني)

سخرت الفنانة “هدى عربي” من بعض الفنانات اللائي يهاجمنها بصورة مستمرة مؤكدة خلال إستضافتها ببرنامج (الصندوق) الذي يقدمه الصحفي أحمد دندش: (أنا مافي فنانة بتهز عرشي) .

وعن الحديث الدائر حول وجود (مشاكل شخصية) مابينها وإحدى المطربات، ردت “هدى” بقولها: (أنا ما بدي أي فنانة شرف إنو يكون عندها معاي مشكلة شخصية)، وزادت: (لكن لو في واحدة عايزة تتلمع على حسابي يبقى دا كلام تاني) ..!

كما تحدثت “هدى” عن النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها الخاصة (الحب هدا)، مشيرة الى ان نجاح الأغنية يعتبر أقوى رد على كل أعداء النجاح الذين يترصدونها .

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باعثة بتحاياها لشاعر الأغنية محمود الجيلي وملحنها الشاب سنبل، مؤكدة وبحسب صحيفة السوداني إنهما من الشباب المبدعين وأصحاب الموهبة الحقيقية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)