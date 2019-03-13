الاتحادي الأصل: فساد النافذين أخطر من جرائم المهربين

التاريخ: 13-مارس-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة برر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل رفضه للأمرين الأول والثاني من الطوارئ المتعلقة بالتفتيش وحظر التجمهر، بأنهما تنتهكان الحريات. وأوضحت القيادية بالحزب وعضو لجنة الطوارئ، مثابة حسن الحاج أن فساد المتنفذين والشركات أخطر من جرائم المهربين حسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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