السجن لـ(34) تلميذ أساس أقاموا حفلاً ماجناً

أصدرت محكمة جنايات الأزهري عقوبات رادعة في مواجهة (34) طالبة أساس و(12) شاباً كانت شرطة امن المجتمع قد ألقت القبض عليهم داخل حفل ماجن بجناين سوبا بالخرطوم، وأوقعت المحكمة عقوبة السجن بعد (3) أشهر والجلد (40) جلدة والغرامة (10) آلاف جنيه، في مواجهة كل مدان ومدانة، وقررت المحكمة عقوبة السجن “3” اشهر في مواجهة المدانين في حالة عدم دفعهم للغرامة على أن تسري عقوبة السجن بعد انقضاء عقوبة السجن الأولى.

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وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة شهر والغرامة (10) آلاف وذلك في مواجهة الفنانة والعازفين الذين أقاموا الحفل دون تصديق من السلطات، وقررت المحكمة حبس الفنانة والعازفين لمدة شهرين في حالة عدم دفع الغرامة، وكانت معلومة قد وردت إلى قسم شرطة النظام العام بمنطقة سوبا تفيد بإقامة حفل ماجن بإحدى الجناين بسوبا، وعلى ضوء المعلومة تحرك تيم من قسم الشرطة إلى مكان الحفل، وتم القبض على المتهمين وبتفتيشهم تم العثور على (18) حبة ترامادول وحشيش في مكان الحفل وأنكر المتهمون علاقتهم بالمعروضات، وتم اقتيادهم إلى قسم الشرطة وتدوين بلاغات في مواجهتهم، وبحسب صحيفة آخر لحظة شطبت النيابة بلاغ تعاطي المخدرات لعدم وجود البينة ضدهم وتم تحويل المتهمين للمحكمة والتي أصدرت عليهم العقوبة أعلاه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)