حزب الأمة الفيدرالي يفصل (4) من قياداته بينهم وزير سابق

أعلن حزب الأمة الفيدرالي، بقيادة أحمد بابكر نهار، فصل (4) من قيادات الحزب، دون الكشف عن أسباب الفصل .

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وقال الحزب في بيان له أمس، إن إجتماع المكتب القيادي قرر فصل وزير الشباب والرياضة في الحكومة السابقة وعضو البرلمان عمر سليمان آدم ورئيس لجنة المظالم العام بالمجلس الوطني إسحق آدم بشير جماع، إضافة وبحسب صحيفة السوداني للعضوين صديق عثمان أحمد وعبدالحفيظ الصادق عبدالرحيم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)