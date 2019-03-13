 (الوطني): أحمد بلال (مذعور) لمفارقته كرسي السلطة

التاريخ: 13-مارس-2019 فى : أخبار 154 مشاهدة وجه المؤتمر الوطني انتقادات لاذعة للأمين العام للحزب الاتحادي الديمقراطي أحمد بلال، عقب تصريحاته التي حمل فيها الوطني مسؤولية التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد. وقال أمين التعبئة السياسية بالحزب عمار باشري حسب صحيفة الإنتباهة، إن بلال أصبح مذعوراً بعد مفارقته كرسي السلطة، ولم يتحمل أن يكون بعيداً عن الكرسي الذي احتفل به كثيراً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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